مدير عام دائرة الأراضي والمساحة يتفقد سير إجراءات امتحان المقدرين العقاريين

الوكيل الإخباري - تفقد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، اليوم السبت، قاعات امتحان المقدرين العقاريين، التي عقدتها الدائرة لـ88 متقدما من القطاعين العام والخاص، ممن انطبقت عليهم الشروط.

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وقال العموش، إن هذا الامتحان يأتي بهدف رفع كفاءة العاملين في مهنة التقدير العقاري وتنظيم مزاولة المهنة، ما يؤدي إلى تحقيق الجودة والتميز والدقة في عمليات التقدير العقاري، الذي يعتبر جوهرا أساسيا للكثير من المعاملات الحكومية أو تعاملات القطاع الخاص.



وأكد أن إشراف دائرة الأراضي والمساحة على تسجيل واعتماد المقدرين العقاريين، جاء استناداً لنص المادة (9) من نظام تقدير العقارات والمقدرين العقاريين رقم (37) لسنة 2020.



وعقب تفقده لإجراءات سير الامتحان، أبدى ارتياحه للإجراءات، مؤكدا أنها تسير بشكل سلس ووفق ما خططت له الدائرة.



كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها المراقبون من المركز الجغرافي الملكي، والمشرفون على الامتحان من لجنة المقدرين التي تضم أعضاء من كوادر الدائرة، بالشراكة مع أعضاء من القطاع الخاص، مثمناً دورهم في إنجاح إجراءات عقد الامتحان وضبطه بصورة متميزة.



وأعرب عن شكره للمركز الجغرافي الملكي على توفيره لقاعات مجهزة ومهيأة لعقد الامتحان، لافتا إلى أن المركز أحد الشركاء الاستراتيجي للدائرة، والذي كان له الدور الكبير في تمكين وتسهيل إجراءات عقد الامتحان.



وعلى هامش زيارة مع نائب مدير عام المركز الجغرافي الملكي، أكد الجانبان تعاونهما وتنسيقهما في العديد من الأمور المشتركة، لا سيما وأن المركز الجغرافي الملكي الأردني يعتبر من المراكز المتقدمة في مجال العلوم المساحية وإنتاج الخرائط والدراسات والأبحاث التطبيقية، المستندة إلى معطيات الصور الفضائية والجوية.