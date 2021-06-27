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الأحد، 27-06-2021 04:09 م

مدينة صناعية مشتركة بين الأردن والعراق في مراحلها النهائية

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم إن القمة الأردنية المصرية العراقية اليوم ناقشت استثمار الفرص بين البلدان الثلاث في المجالات "الاقتصادية، السياسية، والعمل المشترك".اضافة اعلان


وأضاف الحكيم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، أن قادة الدول الثلاث أكدوا على استمرارية العمل المشترك في مختلف المجالات، حيث تم تقييم المرحلة السابقة منذ عقد قمة الأردن.

وأشار، إلى أن الوفود المشتركة خلال الفترة الحالية اجتمعت سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي وتم خلق اليات العمل والتفاعل في المجال الاقتصادي؛ كما تم التطرق إلى مختلف المشاريع المشتركة التي تتعلق بالمدينة الصناعية.

وتابع، أن عملية إنشاء المدينة الصناعية وصلت إلى مراحلها النهائية، كما تم التطرق إلى العمل المشترك في مجال "صنع الأدوية، المبيدات الزراعية بالإضافة إلى العمل في مجال الإعمار والسكن".

واتفق الأردن مع العراق على إنشاء منطقة صناعية مشتركة على مساحة 24 كم2 في كانون الثاني/ديسمبر 2018.

وبين، أن قادة الدول الثلاث تطرقوا إلى القضايا السياسة في العمل المشترك على مستوى المنطقة والعالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 




 

 


 

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