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الأحد، 04-06-2023 07:10 م

مذكرة تفاهم بين المحكمتين الدستوريتين الأردنية والجزائرية

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الوكيل الاخباري - وقعت المحكمتان الدستوريتان الأردنية والجزائرية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم، تهدف إلى إيجاد إطار للتعاون في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية وفقا للقوانين السارية في كل من الأردن والجزائر.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المحكمة الدستورية الجزائرية إلى نظيرتها الأردنية، بحضور السفير الجزائري في عمان، بهدف تبادل المعارف والتجارب في مجال القانون والقضاء الدستوريين والاطلاع عن قرب على عمل المحكمة الدستورية.

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