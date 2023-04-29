السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

29.5 مليون فحص دم تم اجراؤه في مختبرات الصحة العام الماضي

الرئيسان الإيراني والعراقي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما وضرورة تعزيزها

زلزال بقوة 4.7 يضرب تركيا

شكاوى من عدم توفر أقلام الأنسولين في المستشفيات الحكومية

المفرق: ضبط عشرات الاعتداءات واستجرار التيار الكهربائي من خطوط تابعة للبلدية

ولي العهد: في بلدنا طاقات شابة عظيمة ودائماً ما نثبت أن الأردني قول وفعل

خالد الفقيه أصغر طفل حافظ للقرآن في الكورة

باريس: الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تقدر بـ 1,6 مليون يورو

الأمن يحذر من الحالة الجوية

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال خطيرا

السبت، 29-04-2023 12:39 م

مراكز شبابية بالكرك تنفذ أنشطة توعوية متنوعة

3202223223325509574141


الوكيل الإخباري- نفذت مراكز شبابية تابعة لمديرية الشباب بمحافظة الكرك عدداً من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتعددة.

اضافة اعلان


وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن مركز شابات الطيبة نفذ عملا تطوعيا "دهان أطاريف" بمشاركة 30 شابة في مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبنات، حيث عمل المشاركون على إضافة لمسات جمالية للمدرسة.


كما نفذ مركز شابات الغوير دورة في التصوير الفوتوغرافي بمشاركة 15 شابا وشابة، تحدث خلالها المدرب عبدالله المجالي عن أساسيات التصوير وأنواع الكاميرات وكيفية استخدامها.


ونفذ مركز شابات صرفا محاضرة بعنوان "المرأة في العملية الانتخابية والحزبية" بمشاركة 25 طالبة، حاضرت خلالها المحامية إيناس الشقور حول دور المرأة في الأحزاب السياسية.


وعقد مركز شباب وشابات وادي الكرك محاضرة بعنوان"الهجرة النبوية والعبر المستفادة منها "بمشاركة 20 شابا، حاضر خلالها مروان المعايطة عن أهمية السيرة النبوية والاقتداء بها.


وأشارت المعاقبة إلى أن مركز شباب عي، نظم ورشة توعوية بعنوان "بناء الشخصية الشبابية" بمشاركة 20 شابا بالتعاون مع مدرسة الشهيد معاذ الكساسبة تحدث خلالها أشرف المطارنة عن المهارات الأساسية الواجب امتلاكها لدى الفرد لبناء شخصيته.


ونفذ مركز شابات العدنانية نشاطا بعنوان "الأحزاب مستقبل الدولة" بمشاركة 20 شابة بالتعاون مع مدرسة جامعة مؤتة النموذجية ومؤسسة رواد التحديث، تحدث خلالها عمر التخاينة عن أهمية الأحزاب السياسية في مستقبل الأردن وأهمية انخراط الشباب فيها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9201926102239515936308

29.5 مليون فحص دم تم اجراؤه في مختبرات الصحة العام الماضي

hqn_alanswlyn

شكاوى من عدم توفر أقلام الأنسولين في المستشفيات الحكومية

485646

المفرق: ضبط عشرات الاعتداءات واستجرار التيار الكهربائي من خطوط تابعة للبلدية

د

ولي العهد: في بلدنا طاقات شابة عظيمة ودائماً ما نثبت أن الأردني قول وفعل

e6547b19-0c90-413c-a189-9132486e35eb

خالد الفقيه أصغر طفل حافظ للقرآن في الكورة

320232916468614440499

الأمن يحذر من الحالة الجوية

أخبار متعلقة
1

جرش: المراكز الشبابية تنفذ أنشطة متنوعة