مراكز شبابية بالكرك تنفذ أنشطة توعوية متنوعة

الوكيل الإخباري- نفذت مراكز شبابية تابعة لمديرية الشباب بمحافظة الكرك عدداً من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتعددة.

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وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن مركز شابات الطيبة نفذ عملا تطوعيا "دهان أطاريف" بمشاركة 30 شابة في مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبنات، حيث عمل المشاركون على إضافة لمسات جمالية للمدرسة.



كما نفذ مركز شابات الغوير دورة في التصوير الفوتوغرافي بمشاركة 15 شابا وشابة، تحدث خلالها المدرب عبدالله المجالي عن أساسيات التصوير وأنواع الكاميرات وكيفية استخدامها.



ونفذ مركز شابات صرفا محاضرة بعنوان "المرأة في العملية الانتخابية والحزبية" بمشاركة 25 طالبة، حاضرت خلالها المحامية إيناس الشقور حول دور المرأة في الأحزاب السياسية.



وعقد مركز شباب وشابات وادي الكرك محاضرة بعنوان"الهجرة النبوية والعبر المستفادة منها "بمشاركة 20 شابا، حاضر خلالها مروان المعايطة عن أهمية السيرة النبوية والاقتداء بها.



وأشارت المعاقبة إلى أن مركز شباب عي، نظم ورشة توعوية بعنوان "بناء الشخصية الشبابية" بمشاركة 20 شابا بالتعاون مع مدرسة الشهيد معاذ الكساسبة تحدث خلالها أشرف المطارنة عن المهارات الأساسية الواجب امتلاكها لدى الفرد لبناء شخصيته.



ونفذ مركز شابات العدنانية نشاطا بعنوان "الأحزاب مستقبل الدولة" بمشاركة 20 شابة بالتعاون مع مدرسة جامعة مؤتة النموذجية ومؤسسة رواد التحديث، تحدث خلالها عمر التخاينة عن أهمية الأحزاب السياسية في مستقبل الأردن وأهمية انخراط الشباب فيها.