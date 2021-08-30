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الإثنين، 30-08-2021 03:31 م

مرصد أكيد: 33 شائعة خلال الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - تراجع عدد الشائعات المتداولة خلال شهر آب الجاري إلى 33 شائعة مقارنة مع 40 شائعة في شهر تموز.

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ولفت تقرير رصد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الشهري الصادر اليوم الاثنين، إلى وجود بعض التباين في أعداد شائعات شهر آب بحسب مضامينها، إذ تصدرت شائعات الشأن العام بمجموع 14 شائعة و بنسبة 43 بالمئة من إجمالي شائعات الشهر، تلتها الشائعات الاقتصادية بسبع وبنسبة 21 بالمئة، ثم الأمنية بخمس شائعات وبنسبة 15 بالمئة، وأربع شائعات سياسية بنسبة 12 بالمئة، و2 على الصعيد الاجتماعي بنسبة 6 بالمئة، وشائعة صحية واحدة بنسبة 3 بالمئة.


وأشار التقرير إلى أن 30 شائعة صادرة عن جهات محلية بنسبة 91 بالمئة من إجمالي الشائعات المنتشرة عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وثلاث شائعات صدرت عن جهات خارجية بنسبة 9 بالمئة.


وبحسب أكيد، كان مصدر 26 شائعة هو وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 79 بالمئة، ومنها 25 شائعة مصدرها محلي، وشائعة واحدة مصدرها خارجي فيما بلغ عدد الشائعات التي روج لها الإعلام سبع شائعات بنسبة 21 بالمئة، وكان مصدر 5 شائعات منها محليا، وكان مصدر شائعتين خارجيا، فيما نقل الإعلام في شهر آب شائعة واحدة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 


ويرى مرصد "أكيد" أن القاعدة الأساسية في التعامل مع المحتوى الذي ينتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هي عدم اعادة النشر الا في حال التحقق من مصدر موثوق، وأن الاعتماد عليها كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقة هذه المعلومات من عدمها يتسبب بنشر الكثير من الأخبار غير الصحيحة وبالتالي ترويج الشائعات.


واعتمد رصد "أكيد" على تحديد الشائعات الواضحة بأنها غير صحيحة، أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحتها بعد نشرها خلال الأيام التي تلت النشر.


يذكر أن "أكيد" طور منهجية لرصد الشائعات، و تعريفها بأنها "المعلومات غير الصحيحة المرتبطة بشأن عام أردني أو مصالح أردنية، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبا عبر وسائل الإعلام الرقمي".

 

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