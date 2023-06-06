مسابقة مجانية لجميع المواطنين في المدينة الرياضية غداً - رابط التسجيل

الوكيل الإخباري- دعت الجمعية الأردنية للماراثونات المواطنين للمشاركة بفعالية اليوم العالمي للجري التي تقام غداً في المدينة الرياضية الـ 7 من حزيران . اضافة اعلان





تنطلق الفعالية غداً الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً في مدينة الحسين للشباب " غابة المدينة الرياضية مقابل ملاعب السكواش " .



اكدت الجمعية ان المسار عبارة عن لفة واحدة في غابة المدينة الرياضية وسيتم توزيع ميداليات وجوائز على جميع الواصلين لخط النهاية .



ونوهت على ضرورة التواجد قبل ساعة واحدة من بدء الفعالية وان المشاركة مجانية .





رابط التسجيل المجاني : انقر هنا

