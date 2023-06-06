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الثلاثاء، 06-06-2023 03:22 م

مسابقة مجانية لجميع المواطنين في المدينة الرياضية غداً - رابط التسجيل

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الوكيل الإخباري- دعت الجمعية الأردنية للماراثونات المواطنين للمشاركة بفعالية اليوم العالمي للجري  التي تقام غداً في المدينة الرياضية الـ 7 من حزيران .اضافة اعلان


تنطلق الفعالية غداً  الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً في مدينة الحسين للشباب " غابة المدينة الرياضية مقابل ملاعب السكواش "  .

اكدت الجمعية ان المسار عبارة عن لفة واحدة في غابة المدينة الرياضية وسيتم توزيع ميداليات وجوائز على جميع الواصلين لخط النهاية .

ونوهت على ضرورة التواجد قبل ساعة واحدة  من بدء الفعالية وان المشاركة مجانية . 


رابط التسجيل المجاني : انقر هنا 

 




 

 


 

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