مصانع القسطل : الزيارة الملكية شكلت حافزًا للتطوير والتشجيع على التنافسية

الوكيل الاخباري - أكد القائمون والعاملون في عدد من المصانع والشركات في منطقة القسطل الصناعية، إن الزيارات الملكية لها تشجع على التنافسية وبذل المزيد من العطاء والدعم للصناعة الأردنية وتأكيد لدورها التنموي وستنعكس إيجابا على واقع التنافسية.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية عبدالرحمن شحادة، إن زيارة جلالة الملك التاريخية للشركة رفعت من معنويات العاملين فيها وتعتبر وساما ملكيا عريقا، والدافع نحو المزيد من البذل والجهد والعطاء للمساهمة في بناء الوطن الغالي، مؤكدا الاستمرار بالمحافظة على تميز الشركة في التصدير الى كافة أنحاء العالم بجودة عالية وخبرة أردنية خالصة.

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