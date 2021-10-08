الجمعة 08-10-2021
الوكيل الاخباري

اصطدام قطارين في تونس

خطة أممية بقيمة 8 مليارات دولار لتطعيم 70% من سكان العالم

مسؤول فرنسي يدعو لبنان للإسراع بإطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

شباب مأدبا تختتم معسكر مسارات سياحية

مصانع القسطل : الزيارة الملكية شكلت حافزًا للتطوير والتشجيع على التنافسية

حكومة جديدة في المغرب

سوريا تأمل فتح أفق جديد للعلاقات مع الأردن

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

الضمان الاجتماعي يوضح بشأن الرواتب التقاعدية

مراكز فحص كورونا الجمعة - اسماء

الجمعة، 08-10-2021 12:02 ص

مصانع القسطل : الزيارة الملكية شكلت حافزًا للتطوير والتشجيع على التنافسية

1020214193030899546246


الوكيل الاخباري - أكد القائمون والعاملون في عدد من المصانع والشركات في منطقة القسطل الصناعية، إن الزيارات الملكية لها تشجع على التنافسية وبذل المزيد من العطاء والدعم للصناعة الأردنية وتأكيد لدورها التنموي وستنعكس إيجابا على واقع التنافسية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية عبدالرحمن شحادة، إن زيارة جلالة الملك التاريخية للشركة رفعت من معنويات العاملين فيها وتعتبر وساما ملكيا عريقا، والدافع نحو المزيد من البذل والجهد والعطاء للمساهمة في بناء الوطن الغالي، مؤكدا الاستمرار بالمحافظة على تميز الشركة في التصدير الى كافة أنحاء العالم بجودة عالية وخبرة أردنية خالصة. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021721469595070439

شباب مأدبا تختتم معسكر مسارات سياحية

9202128165324172507785

سوريا تأمل فتح أفق جديد للعلاقات مع الأردن

820212214166546357067

الضمان الاجتماعي يوضح بشأن الرواتب التقاعدية

الصحة

مراكز فحص كورونا الجمعة - اسماء

1

عجلون: افتتاح فعاليات مشروع الجدار المتسلق في نادي عبين عبلين

f

إعادة السوق الشعبي في مأدبا الى موقعه القديم

أخبار متعلقة
d

الملك يزور عددا من المصانع بمنطقة القسطل

إغلاق 3

الغذاء والدواء تحيل مصانع ومنشآت للإدعاء العام

صناعة

صناعة عمان تطلق مسابقة لتصميم شعار صنع في الأردن

شحن

تحويلات مرورية جديدة في عمان