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الأحد، 01-05-2022 11:38 م

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

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الوكيل الاخباري - قال نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن أسعار الليمون في السوق المركزي وصلت إلى دينارين للكيلو الواحد.

وبين ابو حماد في تصريحات اليوم ان النقابة خاطبت وزارة الزراعة ودعتهم الى فتح باب الاستيراد منذ فترة وذلك بسبب نقص الانتاج المحلي إلا أن وزارة الزراعة قامت بفتح باب الاستيراد يوم الأربعاء الماضي، ما تسبب في نقص الكميات الواردة وارتفاع الأسعار في السوق المركزي.

وانتقد ابو حماد الية منح تصاريح حيث لم تمنح الوزارة من يوم الاربعاء الماضي ولغاية اليوم سوى عدة تصاريح حيث تم تقنين في منح التصاريح الامر الذي يفتقد للعدالة وتسبب في قلة العرض وارتفاع الطلب الأمر الذي ادى الى ارتفاع أسعار الليمون .

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