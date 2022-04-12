الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

السير: 80% من الحوادث المرورية في رمضان تقع قبل الإفطار

مراكز التطعيم يوم الثلاثاء - أسماء

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الضمان يحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي

6 إصابات بحادث تدهور باص على طريق الزرقاء

استشهاد عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في عسقلان

البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك

وفيات الثلاثاء 12-4-2022

انخفاض رصيد الدين الحكومي خلال كانون الثاني بمبلغ 244 مليون دينار

الزراعة: نراقب سعر البطاطا ولم نتخذ قرارا للآن بفتح باب الاستيراد

الثلاثاء، 12-04-2022 08:51 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

0L5A1045


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3093.360 طن، توزعت على 2084.699 طن خضار،807.734 طن فواكه، و 200.926 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 474.346 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 28 إلى 38 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 25 إلى 35 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :



 




 

 


 

إقرأ ايضا
شرطة سير (3)

السير: 80% من الحوادث المرورية في رمضان تقع قبل الإفطار

0L5A9566

مراكز التطعيم يوم الثلاثاء - أسماء

efd4f5ac-5c96-490d-b884-2b6ef27fa593

الضمان يحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي

IMG_2837

6 إصابات بحادث تدهور باص على طريق الزرقاء

0L5A1066

1067 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

0L5A5730

الزراعة: نراقب سعر البطاطا ولم نتخذ قرارا للآن بفتح باب الاستيراد

أخبار متعلقة
0L5A5730

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم الأحد

0L5A5725

تفاصيل أسعار الخضار في أول أيام رمضان

0L5A5727

تفاصيل أسعار الخضار و الفواكه اليوم السبت

0L5A1048

ارتفاع ملحوظ على أسعار الخيار اليوم

0L5A1045

استقرار أسعار الخضار اليوم بعد موجة ارتفاعها

خضار 6

استقرار أسعار الخضار اليوم الإثنين