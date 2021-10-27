مصفاة البترول تتوقع بدء مشروع توسعتها الرابع بنهاية 2022

الوكيل الإخباري-

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توقعت شركة مصفاة البترول الأردنية، المباشرة بمشروع التوسعة الرابعة حال الانتهاء من الأعمال المرتبطة بالغلق المالي، المتوقع الوصول إليه في الربع الأخير من العام المقبل 2022.وأظهرت بيانات ربعية للمصفاة، أن من المخطط الانتهاء من اختيار المتعهد المراد التعاقد معه في حد أقصاه الربع الثالث من العام 2022.وفيما يتعلق بإجراءات تمويل مشروع التوسعة الرابع، أشارت المصفاة، إلى أنه بعد الانتهاء من إعداد وثائق يطلبها المستثمرون، شرع المستشار المالي بالتواصل مع كبار مساهمي الشركة والمستثمرين الراغبين في المساهمة بتمويل المشروع، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز الوثائق اللازمة التي يطلبها المستثمرون.وأكدت المصفاة أن العديد من المستثمرين قدموا رسائل اهتمام بالتمويل للمشروع، وسيتم الشروع بمرحلة دراسة التحقق بناء على طلب المستثمرين.وفي ذات السياق، أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن هنالك اهتماما من الصندوق بدراسة إمكانية المساهمة في مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول الأردنية في حال توافر شروط عديدة أهمها ثبوت تحقيق المشروع للعوائد المستهدفة ضمن مستويات المخاطر المقبولة لدى الصندوق، وبما يتماشى مع سياسته الاستثمارية وتشريعاته النافذة، وفقا لتلفزيون المملكة.