منتدى مغناة إربد الجميلة ينظم اللقاء الثقافي الرابع

الوكيل الاخباري - نظم منتدى مغناة إربد الجميلة بالتعاون مع الملتقى الحضاري الثقافي ومديرية ثقافة إربد، اليوم الاثنين، اللقاء الثقافي الرابع في مركز ثقافي إربد، وذلك بحضور نخبة من مثقفي المحافظة المواطنين المهتمين.



وخلال اللقاء، تحدث المهندس هشام التل عن دور المثقفين في إثراء المشهد الثقافي والسياحي في محافظة إربد، وعن مختلف القضايا والإشكاليات الثقافية التي تواجه الثقافة في الوقت الحالي وعن القضايا التي تهم رموزها المبدعة، معبرا باسم الحضور عن الامتنان لاستمرار مثل هذه اللقاءات التي تقرب بين وجهات النظر وتثري المشهد الثقافي للمدينة.

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