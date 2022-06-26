منصة نوى تفتتح مركز العقبة للتدريب والتطوير

الوكيل الإخباري- أعلنت منصّة نوى، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، اليوم الأحد، عن افتتاح مركز العقبة للتدريب والتطوير، بالتعاون مع "التعاون الدولي الألماني"، في إطار المشروع الإقليمي "المشاركة الاجتماعية ومشاركة الشباب في المجتمعات المحلية" والممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

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وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، ومؤسسة ولي العهد ومنصّة نوى و" التعاون الدولي الألماني" (GIZ)، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام.



وقال مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي، في افتتاح المؤتمر الصحفي، إن العقبة تفتخر اليوم بأنها تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإيلاء قطاع الشباب اهتمام خاص تمثل في استحداث مفوضية الشباب وريادة الأعمال لتكون المظلة الرسمية للعمل الشبابي والريادي في العقبة، وسيكون لها دور هام بدعم وتبني الشباب والرياديين أصحاب الكفاءة والفكر والإبداع، ضمن مبدأ الكفاءة والعدالة والمساواة والحوكمة الرشيدة تحت سيادة القانون.



وأضاف، إن افتتاح مركز التدريب والتطوير للشباب في العقبة سيكون إضافة نوعية بإذن الله لتطوير لقطاع الشبابي في العقبة، وستكون السلطة من أهم الشركاء الداعمين ليتمكن من تقديم خدماته وبرامجه للشباب في محافظة العقبة.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمنصّة "نوى" أحمد الزعبي في كلمة له خلال المؤتمر إن المركز سيعمل على توفير تدريبات متخصصة للشباب والشابات ترفع من مستوى قدراتهم، وتعزز من مهاراتهم وتساعدهم على خدمة المجتمع المحلّي في محافظة العقبة بشكل أكبر.



وأوضح أن المركز سيركّز على الشباب والشابات في سن ما قبل التوظيف، وسيعمل على تأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم على انشاء مشاريعهم الخاصّة، كما سيعمل على توفير البنية التحتية التقنية، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات الناجحة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات التعليمية.