الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام جمع التبرُّعات

قرار حكومي حول التعيين على الوظائف المُحدثة والشَّاغرة لجميع الوزارات

تعطيل مكتب أحوال وجوازات المفرق الثلاثاء

نزيل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ 46 عاما في الأردن

إحالة 4 محافظين في الداخلية إلى التقاعد - أسماء

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات بين 3.5 – 6 قروش / لتر الشهر القادم - أرقام

الأمانة تحدد 11 موقعاً لبيع وذبح الاضاحي - أسماء

مستوطنون يواصلون تجريف أراضٍ في الأغوار الشمالية

مربي المواشي تكشف أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة

شقيقة الأردنية التي قتلها زوجها في الإمارات تروي تفاصيل الحادثة

الأحد، 26-06-2022 01:57 م

منصة نوى تفتتح مركز العقبة للتدريب والتطوير

product-noa


الوكيل الإخباري- أعلنت منصّة نوى، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، اليوم الأحد، عن افتتاح مركز العقبة للتدريب والتطوير، بالتعاون مع "التعاون الدولي الألماني"، في إطار المشروع الإقليمي "المشاركة الاجتماعية ومشاركة الشباب في المجتمعات المحلية" والممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

اضافة اعلان


وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، ومؤسسة ولي العهد ومنصّة نوى و" التعاون الدولي الألماني" (GIZ)، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام.


وقال مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي، في افتتاح المؤتمر الصحفي، إن العقبة تفتخر اليوم بأنها تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإيلاء قطاع الشباب اهتمام خاص تمثل في استحداث مفوضية الشباب وريادة الأعمال لتكون المظلة الرسمية للعمل الشبابي والريادي في العقبة، وسيكون لها دور هام بدعم وتبني الشباب والرياديين أصحاب الكفاءة والفكر والإبداع، ضمن مبدأ الكفاءة والعدالة والمساواة والحوكمة الرشيدة تحت سيادة القانون.


وأضاف، إن افتتاح مركز التدريب والتطوير للشباب في العقبة سيكون إضافة نوعية بإذن الله لتطوير لقطاع الشبابي في العقبة، وستكون السلطة من أهم الشركاء الداعمين ليتمكن من تقديم خدماته وبرامجه للشباب في محافظة العقبة.


من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمنصّة "نوى" أحمد الزعبي في كلمة له خلال المؤتمر إن المركز سيعمل على توفير تدريبات متخصصة للشباب والشابات ترفع من مستوى قدراتهم، وتعزز من مهاراتهم وتساعدهم على خدمة المجتمع المحلّي في محافظة العقبة بشكل أكبر.


وأوضح أن المركز سيركّز على الشباب والشابات في سن ما قبل التوظيف، وسيعمل على تأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم على انشاء مشاريعهم الخاصّة، كما سيعمل على توفير البنية التحتية التقنية، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات الناجحة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات التعليمية.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تعبيرية

الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام جمع التبرُّعات

main_image5b8d0fb20b230

قرار حكومي حول التعيين على الوظائف المُحدثة والشَّاغرة لجميع الوزارات

مبنى دائرة الأحوال المدنية والجوازات- (أرشيفية- تصوير_ أسامة الرفاعي)

تعطيل مكتب أحوال وجوازات المفرق الثلاثاء

prison_execution_489977573

نزيل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ 46 عاما في الأردن

وزارة الداخلية

إحالة 4 محافظين في الداخلية إلى التقاعد - أسماء

1656244830842

الإدارة العامة يطلق نظام التدريب الإلكتروني

أخبار متعلقة
20210807T202714-1628357234018131800

مسودة محمية العقبة تحظر الصيد والإيذاء والنقل

w

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة

الميناء الصناعي الذي سيخضع لعمليات التأهيل-(من المصدر)

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة

220221421473685643795

افتتاح جدارية للهاشميين في أردنية العقبة

620226101748283035038

وفاة واصابة خطيرة بمشاجرة في العقبة

62-141243-jordanian-aqaba-gate-history-4

حوافز غير مسبوقة على أسعار الأراضي المخصصة للتطوير بالعقبة