الأردن يحتضن مؤتمرا دوليا للأمن الدوائي في 5 حزيران القادم

الوكيل الإخباري -
أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن المؤسسة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوجيهات والرؤى الملكية السامية في ضرورة العمل على دعم تطوير الصناعة الدوائية وبما يتماشى مع تحديث المنظومة الإقتصادية في مجال التصنيع الدوائي، حيث جاء الإعلان عن إنطلاق فعاليات مؤتمر دولي فني متخصص بالقطاع الدوائي تعقده المؤسسة في الخامس من شهر حزيران المقبل على مدار يومين تحت عنوان "الرؤى الملكية في تحقيق الأمن الدوائي" .اضافة اعلان
وأشار مهيدات الى أن المؤتمر يتضمن ستة محاور رئيسية:
المحور الأول: تعزيز البيئة الاستثمارية في مجال الصناعة الدوائية وسيتم فيه بحث سبل وآليات تعزيز البيئة الاستثمارية في مجال الصناعة الدوائية وفقاً للرؤى الملكية السامية للتحديث الاقتصادي.
المحور الثاني: سيناقش الدور الرقابي والتشريعي للسلطات التشريعية في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الوصول إلى الدواء الآمن والفعال,
المحور الثالث: يبحث أهمية البحث والتطوير في الصناعة الدوائية والدور في تحقيق الأمن الدوائي ورفد الاقتصاد الوطني والعوامل الرئيسية التي تؤثر على البحث والتطوير في الصناعات الدوائية.
المحوران الرابع والخامس: يهدفان إلى تعزيز التكامل بين الصناعات العربية وتوحيد الإجراءات إضافة إلى تمكين الصناعات البيولوجية والبيولوجية الشبيهة ودور التشريعات الرقابية في هذا التمكين، بالإضافة إلى تهيئة مركز الدراسات الدوائية لدعم هذه التوجه ورفع كفاءة وتنمية القدرات البشرية.
المحور السادس: يناقش أهمية الابتكارات الدوائية والأدوية ذات القيمة المضافة في الأمن الدوائي وتحقيق وصول الأدوية المبتكرة وذات القيمة المضافة إلى المرضى .
وسيتم عقد عدد من الجلسات الحوارية المغلقة والمفتوحة للشركاء المعنيين في هذا المجال لمناقشة مواضيع مختلفة تتعلق بتطوير المهنة والتعليم الصيدلاني المستمر وتعزيز مخرجات التعليم لمواكبة تطور مهنة الصيدلة بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية والأكاديمية وممثلين من نقابة الصيادلة.
وترحب المؤسسة بتسجيل المشاركين في المؤتمر والاطلاع على تفاصيله من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر عبر الرابط التالي: انقر هنا