ميناء العقبة على جاهزية عالية من الاستعدادات خلال العيد

الوكيل الاخباري - قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات، إن ميناء العقبة على جاهزية عالية من الاستعدادات، ويعمل بكامل طاقته، وفقا لخطة عمل معدة سابقًا ومُحكمة راعت جميع الظروف والمعطيات.

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وقال خليفات، بما يتعلق بدوام عطلة عيد الفطر المبارك، إن الميناء يعمل على مدار الساعة، طالما أن هناك رسوًا للبواخر طيلة أيام عطلة العيد، باستثناء أول أيام العيد شريطة عدم وجود أي باخرة.

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