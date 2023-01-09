نحو 43 ألف طالب "توجيهي" يتقدمون اليوم لامتحان اللغة الإنجليزية

الوكيل الإخباري - توجه الاثنين، 42859 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه السابع، من أصل 100 ألف مشترك هم إجمالي المسجلين.

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وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة ، إن هؤلاء الطلبة يتقدمون للامتحان، بمبحث اللغة الإنجليزية في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة.



وبحسب المساعفة، فإن الطلبة المتقدمين للامتحان موزعون على الفرع الأدبي: 18067، والفرع العلمي 18927، الفرع الشرعي 60، الفرع الصناعي 1626، فرع الاقتصاد المنزلي 2358، الزراعي 1218، الفرع الفندقي 566، فرع المعلوماتية 29، الفرع الصحي 8.

