ندوة في البلقاء التطبيقية عن مبادئ العلاج بمنتجات النحل

الوكيل الإخباري- نظمت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للنحالين، اليوم الأحد، ندوة علمية بعنوان "مبادئ العلاج بمنتجات النحل" بمناسبة اليوم العالمي للنحل.

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وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور زكريا القضاة، حرص الجامعة على تقديم سبل الدعم لأي نشاط يعود بالفائدة على طلبة الجامعة في بناء المخزون المعرفي والعلمي وبناء الشخصية، وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة في المنافسة في سوق العمل.



بدورها، قالت عميدة كلية الزراعة التكنولوجية في الجامعة الدكتورة أمل العبادي، إن الغرض من اليوم العالمي للنحل هو الاعتراف بدور النحل والملقحات الأخرى في النظام الإيكولوجي والتوازن البيئي.



وأشارت إلى أن شعار اليوم العالمي للنحل لهذا العام هو "ملتزمون بحماية النحل في الإنتاج الزراعي المراعي للملقحات"، والذي يدعو إلى العمل على المستوى العالمي لدعم الإنتاج الزراعي، ويسلط الضوء على أهمية حماية النحل والملقحات الأخرى ودوره الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي.



ولفتت إلى أن النحل يواجه تهديدا من حيث التزايد في معدلات الانقراض وممارسات الزراعة المكثفة وتغيير استخدام الأراضي واستخدام المبيدات بأنواعها المختلفة، مشددة على ضرورة إيجاد جميع الوسائل الممكنة لحماية هذا القطاع الحيوي المهم.