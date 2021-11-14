نشطاء يناشدون جلالة الملك بعلاج حمزة القرعان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #عالجوا_حمزة عبر منصة تويتر في المملكة وذلك إثر انفجار أسطوانة أكسجين أثناء عمله مساء الخميس بأحد محال تجميع الخردوات في لواء الطيبة غرب مدينة إربد.
وناشد النشطاء اليوم الأحد بحسب رصد " الوكيل الإخباري" جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بعلاج الشاب حمزة القرعان ونقله إلى مدينة الحسين الطبية منوهين إلى أن حالته الصحية سيئة.
والجدير بالذكر أن قرعان طالب جامعي متزوج ولديه طفلين ويرقد الآن في مستشفى الملك عبدالله المؤسس ويعاني من كسور وجروح في مناطق متعددة بجسده بفعل الشظايا.
التفاصيل بالصورة، والشب مابعرفه، بس— HAMZA (@HAMZAJordann) November 13, 2021
باختصار الشب اردني محتاج يوصل صوته
شاركوا واجركم على الله ..#عالجوا_حمزة pic.twitter.com/SAfUWOZRKU
حمزه بده ابسط حقوقه بالبلد— M͜͡u͜͡h͜͡a͜͡m͜͡a͜͡d͜͡ 🎲 (@MAlqamaj) November 13, 2021
حمزه بده علاج يا حكومه
حمزه بده اخصائيين
وضع حمزه تعبان كثير يا دولتنا
حمزه ابن البلد حمزه بده حقوقه #عالجوا_حمزة #عالجوا_حمزة#عالجوا_حمزة pic.twitter.com/mYtp2ceUkS
حمزة صار ترند بهمتكم يا جماعة بس وحدوا الهاشتاق حتى يوصل#عالجوا_حمزة#عالجوا_حمزة https://t.co/NvD1GgNelE pic.twitter.com/l6fNXlWwhM— Narsiss 🌼 (@Narsisslady) November 13, 2021
بالأردن اذا ما طلعت قصتك "ترند" ما بتوخذ حقك !؟ #حقوق_مش_مكارم#عالجوا_حمزه pic.twitter.com/r6gfwK9tXw— أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) November 13, 2021
#عالجوا_حمزة— بدر الحويان 9 🇯🇴🇯🇴 (@alhwayan_bader) November 13, 2021
اعتمدو هالصورة مع الهشتاق إذا تكرمتو#عالجوا_حمزة#الاردن pic.twitter.com/RtFasAlMsp
حمزة شب نشمي أردني، تعرض لإصابة بسبب لُغم قديم في أثناء عمله بالخرداوات ، كالعادة يجب أن نجعل قصته ترند؛ كي يتم علاجه.— فراس الماسي | Firas Almasi (@FAlmasee) November 14, 2021
علاجه حق ليست مكرمة وواجبه على الدولة.
#عالجوا_حمزة pic.twitter.com/EtwuMZ8P0e
#عالجوا_حمزه بالله عليكم لو انه ابن مسؤول وتعرض لحادث بسيط بحتاج كل هالضجة عشان يتعالج لا والله بس المواطن البسيط لازم يطلع ترند حتى يقدر ياخذ حقه pic.twitter.com/5ReuzTlIlB— belal alqisi (@belal_alqisi) November 14, 2021