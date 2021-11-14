نشطاء يناشدون جلالة الملك بعلاج حمزة القرعان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #عالجوا_حمزة عبر منصة تويتر في المملكة وذلك إثر انفجار أسطوانة أكسجين أثناء عمله مساء الخميس بأحد محال تجميع الخردوات في لواء الطيبة غرب مدينة إربد.



وناشد النشطاء اليوم الأحد بحسب رصد " الوكيل الإخباري" جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بعلاج الشاب حمزة القرعان ونقله إلى مدينة الحسين الطبية منوهين إلى أن حالته الصحية سيئة.



والجدير بالذكر أن قرعان طالب جامعي متزوج ولديه طفلين ويرقد الآن في مستشفى الملك عبدالله المؤسس ويعاني من كسور وجروح في مناطق متعددة بجسده بفعل الشظايا.

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باختصار الشب اردني محتاج يوصل صوته

شاركوا واجركم على الله ..pic.twitter.com/SAfUWOZRKU التفاصيل بالصورة، والشب مابعرفه، بسباختصار الشب اردني محتاج يوصل صوتهشاركوا واجركم على الله .. #عالجوا_حمزة November 13, 2021



حمزه بده علاج يا حكومه

حمزه بده اخصائيين

وضع حمزه تعبان كثير يا دولتنا

حمزه ابن البلد حمزه بده حقوقه #عالجوا_حمزة#عالجوا_حمزة pic.twitter.com/mYtp2ceUkS حمزه بده ابسط حقوقه بالبلدحمزه بده علاج يا حكومهحمزه بده اخصائيينوضع حمزه تعبان كثير يا دولتناحمزه ابن البلد حمزه بده حقوقه #عالجوا_حمزة November 13, 2021



علاجه حق ليست مكرمة وواجبه على الدولة.

#عالجوا_حمزة pic.twitter.com/EtwuMZ8P0e حمزة شب نشمي أردني، تعرض لإصابة بسبب لُغم قديم في أثناء عمله بالخرداوات ، كالعادة يجب أن نجعل قصته ترند؛ كي يتم علاجه.علاجه حق ليست مكرمة وواجبه على الدولة. November 14, 2021