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الأحد، 14-11-2021 12:31 م

نشطاء يناشدون جلالة الملك بعلاج حمزة القرعان

حمزة 2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #عالجوا_حمزة عبر منصة تويتر في المملكة وذلك إثر انفجار أسطوانة أكسجين أثناء عمله مساء الخميس بأحد محال تجميع الخردوات في لواء الطيبة غرب مدينة إربد.

وناشد النشطاء اليوم الأحد بحسب رصد " الوكيل الإخباري" جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بعلاج الشاب حمزة القرعان ونقله إلى مدينة الحسين الطبية منوهين إلى أن حالته الصحية سيئة.

والجدير بالذكر أن قرعان طالب جامعي متزوج ولديه طفلين ويرقد الآن في مستشفى الملك عبدالله المؤسس ويعاني من كسور وجروح في مناطق متعددة بجسده بفعل الشظايا.

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