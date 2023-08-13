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الأحد، 13-08-2023 12:44 م

نقابة المطاعم: مقترح تحديد ساعات فتح وإغلاق المحلات سيدمر القطاع بحال تطبيقه

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة  
قالت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، إن توصية غرفة تجارة عمان، بتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية إذا طبقت تعمل على تدمير القطاع .

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وأضافت النقابة اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ان تحديد ساعات عمل المطاعم والحلويات والكافيهات سيساهم في انخفاض الطلب والقوة الشرائية وسيزيد التكلفة على أصحاب القطاع .


وأشارت أن إغلاق المنشآت التجارية الساعة الثامنة ليلاً، في فصل الشتاء، والساعة العاشرة ليلاً، خلال فصل الصيف سينعكس سلباً على قطاع خدمة التوصيل " الديليفري" مما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة وتحديداً بين الشباب وطلبة الجامعات .


ولفتت أن قطاع المطاعم لا يتساوى مع باقي القطاعات بوقت ساعات ذروة الطب مشيرة أن الطلب على الوجبات السريعة والكافيهات يزداد ليلاً . 


ودعت أن تكون النظرة شمولية للنتائج والتبعات لهذه التوصية على مختلف القطاعات .


 




 

 


 

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