الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن التكييف في القاعات التدريسية

الكرك: جائزة ابن الجنوب تستكمل ورشها التدريبية

توضيح من المعهد المروري حول نقاط السائق وسحب الرخصة

انقلاب مركبة على طريق المطار

أبو علي: مليار دينار تحصيل مديرية مكافحة التهرب الضريبي بعد تفعيلها

النائبان الشديفات والبشير يلتقيان وفد شباب هيئة "كلنا الأردن"

تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

رصد نجم البترا وكوكب وادي رم بسماء الأردن - صورة

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير

ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الى 14.3 مليار دينار

الأحد، 23-07-2023 03:59 م

ملتقى أعمال أردني يمني في أيلول المقبل

64bd2369d1938


الوكيل الإخباري - أعلنت غرفة تجارة عمان عن مناقشة تنظيم فعاليات ملتقى الأعمال الأردني اليمني المشترك بالتنسيق مع السفارة اليمنية في عمان، في شهر ايلول المقبل، بحضور نحو 250 مستثمراً يمنياً يمثلون مختلف القطاعات للمقيمين في دول عربية وأجنبية.

اضافة اعلان


وحسب بيان صادر عن غرفة تجارة عمان الاحد، فقد تم الاتفاق مع السفير اليمني في عمان جلال فقيره عقد لقاء تشاوري فيما بين القطاع التجاري الأردني ومستثمرين يمنيين مقيمين في الأردن شهر آب المقبل لبحث اية معيقات أو تحديات تواجه المستثمرين اليمنيين في الأردن.


وناقش الجانبان موضوع تشكيل مجلس أعمال أردني يمني، بهدف تدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير العمل المشترك بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية.


واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق خلال لقاءه السفير اليمني لدى المملكة جلال فقيره، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والملحق التجاري اليمني رمزي الجعفري، أهمية تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتحسين مستوى أرقامها التجارية التي لا زالت بسيطة، وبناء شراكات استثمارية.


واكد الطرفان أن العلاقات المتميزة بين البلدين على كافة المستويات تحتم ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى المستوى الذي يلبي تطلعات البلدين الشقيقين وروابطهما التاريخية العميقة ، مشددين على ضرورة استغلال الفرص المتاحة للانتقال فيها لمستويات اعلى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
72023179619546106324

مركز إيداع الأوراق المالية يطلق المرحلة الثانية من خدمة الرسائل النصية

1657455353538729300

رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن التكييف في القاعات التدريسية

12202125102731437452490

الكرك: جائزة ابن الجنوب تستكمل ورشها التدريبية

468774

توضيح من المعهد المروري حول نقاط السائق وسحب الرخصة

1

انقلاب مركبة على طريق المطار

cbce8292-c342-4572-a00d-af3655ebb0ce

الغذاء والدواء وغرفة صناعة عمان تعقدان ورشة توعوية بأنظمة سلامة وجودة الغذاء في مصانع الأغذية الأردنية"

أخبار متعلقة
ز

55 % نسبة حجوزات الفنادق في الأردن خلال عطلة عيد الأضحى

63823306312523076832

الخدمات الطبية تحدد موعد عطلة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها خلال العيد

FzeRWYNaEAImMcQ

الملك يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

تنزيل (1)

وفد بلجيكي يطلع على تجربة القطاع الصحي الرقمية

WhatsApp Image 2023-06-25 at 3.10.06 PM

التربية: تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" ستكون عبر طريقتين

6498013df3a59

تقرير: ازدياد جرائم المخدرات في الأردن خلال الـ10 سنوات الماضية