ملتقى أعمال أردني يمني في أيلول المقبل

الوكيل الإخباري - أعلنت غرفة تجارة عمان عن مناقشة تنظيم فعاليات ملتقى الأعمال الأردني اليمني المشترك بالتنسيق مع السفارة اليمنية في عمان، في شهر ايلول المقبل، بحضور نحو 250 مستثمراً يمنياً يمثلون مختلف القطاعات للمقيمين في دول عربية وأجنبية.

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وحسب بيان صادر عن غرفة تجارة عمان الاحد، فقد تم الاتفاق مع السفير اليمني في عمان جلال فقيره عقد لقاء تشاوري فيما بين القطاع التجاري الأردني ومستثمرين يمنيين مقيمين في الأردن شهر آب المقبل لبحث اية معيقات أو تحديات تواجه المستثمرين اليمنيين في الأردن.



وناقش الجانبان موضوع تشكيل مجلس أعمال أردني يمني، بهدف تدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير العمل المشترك بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية.



واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق خلال لقاءه السفير اليمني لدى المملكة جلال فقيره، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والملحق التجاري اليمني رمزي الجعفري، أهمية تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتحسين مستوى أرقامها التجارية التي لا زالت بسيطة، وبناء شراكات استثمارية.



واكد الطرفان أن العلاقات المتميزة بين البلدين على كافة المستويات تحتم ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى المستوى الذي يلبي تطلعات البلدين الشقيقين وروابطهما التاريخية العميقة ، مشددين على ضرورة استغلال الفرص المتاحة للانتقال فيها لمستويات اعلى.