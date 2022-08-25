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هام للمزارعين حول حصص وكميات مياه الري خلال الموجة الحارة

الخميس، 25-08-2022 03:45 م

هام للمزارعين حول حصص وكميات مياه الري خلال الموجة الحارة

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الوكيل الإخباري - قالت سلطة وادي الأردن الخميس، إنه في ظل التوقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة فانها ستقوم بزيادة حصص كميات مياه الري للمزارعين في مناطق وادي الأردن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الاسبوع القادم حماية للمزروعات والأشجار وحتى انتهاء الموجة الحارة.اضافة اعلان


وأكدت في بيان صحفي انها تسعى بكل امكانياتها للتسهيل على المزارعين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم وتمكينهم من القيام بواجبهم على الشكل الأمثل.

وأشارت الى انها ستقوم بالتنسيق والمتابعة مع جميع جمعيات الري في الوادي للتأكد من توزيع مياه الري الى جمعيات مستخدمي مياه الري التي تقوم بادارة مياه الري بعد موقع التزويد لتوزيعها على الوحدات الزراعية حسب الحصص المقررة بما يحسن من الإداء الزراعي.

 




 

 


 

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