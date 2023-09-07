الجمعة 08-09-2023
الوكيل الاخباري

بلدية الظليل تنفذ حملة نظافة شاملة لتجميل القضاء والحفاظ على البيئة

الأمن في كركوك يُلقي القبض على شخصين ظهرا في مقطع مصور لحرق العلم العراقي

هبوط اضطراري لطائرة الملكية الأردنية بهدف إنقاذ حياة مسافر

الأمن يحذر من مخالفة قاتلة.. وهذه غرامتها!

اعلان حكومي هام لطلبة الجامعات

تعاني من آلام أسفل الظهر والقدمين معًا؟- إليك السبب

أدوات منزلية يمكن أن تبطئ شبكة واي فاي!

كيف تؤثر أمراض القلب على العين؟

خبيرة تغذية تحذر هذه الفئة من تناول الليمون

مسؤول أمني سابق: مخالفات السير ستنخفض من 30-40% في الاردن

الخميس، 07-09-2023 11:14 م

هبوط اضطراري لطائرة الملكية الأردنية بهدف إنقاذ حياة مسافر

64fa257061d3f


الوكيل الاخباري- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، عن تحويلها مسار الرحلة الاعتيادية رقم RJ263 المتجهة من عمّان إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو؛ لتهبط اضطرارياً في مطار هيثرو في لندن لإسعاف حياة مسافر أميركي من أصول عربية.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة، في بيان الخميس، أن قائد الطائرة قرر تحويل مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار بعد أن أبلغه طاقم الطائرة أن أحد المسافرين يعاني من أعراض ذبحة صدرية؛ مما يستدعي نقله للمستشفى، حيث تم إسعافه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والمزيد من الرعاية الطبية.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة استأنفت مسارها الأصلي باتجاه عمّان بعد تأخير قارب ساعة و15 دقيقة على أرض مطار هيثرو.

وأكدت الشركة حرصها على صحة مسافريها وسلامتهم، بالرغم من جميع التكاليف المالية التي تتكبدها نتيجة لمثل هذه المواقف والحوادث الاضطرارية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64fa3257817b3

بلدية الظليل تنفذ حملة نظافة شاملة لتجميل القضاء والحفاظ على البيئة

357825_5_1673686334

الأمن يحذر من مخالفة قاتلة.. وهذه غرامتها!

798636-1218902719

اعلان حكومي هام لطلبة الجامعات

11

مسؤول أمني سابق: مخالفات السير ستنخفض من 30-40% في الاردن

8202311184158198528189

تشكيلات أكاديمية في جامعة آل البيت - أسماء

مشهد-عام-لمدينة-الرصيفة-بمحافظة-الزرقاء-أرشيفية

محافظ الزرقاء يفتتح مكتب خدمات منطقة الطافح