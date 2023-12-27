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الأربعاء، 27-12-2023 09:27 م

هدر قرض قيمته 17.1 مليون دينار كان مخصصاً للتعليم المهني ورياض الأطفال على الفنادق والايجارات

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق قيود ومستندات الصرف من القرض ( .... ) الموجه لدعم موازنة وزارة التربية والتعليم، التي تُنفذ مشروع رياض الأطفال ومشروع تحسين جودة التعليم المهني، تبيّن أنه بلغ مجموع ما تم رصده من حساب القرض في موازنة الوزارة للأعوام 2019 - 2022 للنفقات الرأسمالية مبلغ 17 مليون و119 ألف و300 دينار.

وبيّن التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم استغلال المخصصات لغير الغايات المحدد لأجلها، وذلك بصرف نفقات جارية على سبيل المثال ( ايجارات، أجور إعلان، فنادق، مياه وكهرباء..)

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وأضاف التقرير أنه تم صرف مبلغ 2 مليون و607 آلاف و915 دينار على فواتير المياه والكهرباء خلال عام 2019 ، وهي السنة الاولى من عمر المشروع، بنسبة تصل إلى 81% من اجمال المخصص، خلافاً لاتفاقية القرض. 


وأشار إلى أن الخزينة تحملت اعباء مالية اضافية مماثلة بقيمة المبالغ التي تم تحويلها لموازنة الوزارة، مضافاً إليها نسبة الفائدة المنصوص عليها في اتفاقية القرض، دون تحقيق الغايات من القرض أو وجود أي إنجازات موثقة لمشاريع التعليم المهني ورياض الاطفال.



 




 

 


 

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