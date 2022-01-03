الإثنين 03-01-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 03-01-2022 11:31 م

هطولات مطرية في الطفيلة تبشر بتحسن الموسم المطري الحالي

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الوكيل الاخباري - شهدت مناطق واسعة في محافظة الطفيلة هطولات مطرية على عدة فترات، أدت إلى حدوث انجرافات محدودة للأتربة والحجارة على الطرق الرئيسية والفرعية وتجمعات للمياه في عدد من المواقع تم معالجتها من قبل الجهات ذات العلاقة.

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وقال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، نائب محافظ الطفيلة الدكتور إسماعيل الصرايرة، إن الفرق الميدانية في البلدية تعاملت خلال اليومين الماضيين، مع تجمعات لمياه الأمطار على عدد من الطرق الرئيسية داخل قصبة الطفيلة، فضلا عن إزالة الطمم والحصى عن بعض المواقع الحيوية، جراء تدفق السيول في المناطق الإدارية التابعة للبلدية، مؤكداً أن فرق البلدية وكوادرها على جاهزية وكفاءة للتعامل مع تبعات الظروف الجوية.


من جهته، بين مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس حسين القطامين، أن المجموع التراكمي لكميات الأمطار تجاوز 45 مليمترا، ضمن المعدل السنوي العام لكميات الأمطار والبالغ 250 مليمترا، ما يشير إلى تحسن واضح بالموسم المطري الحالي، الأمر الذي سينعكس على تعزيز الحصاد المائي سواء الجوفي أو مخزون السدود وتحسن واقع القطاع الزراعي مع بدء الزراعات الشتوية.


واستبشر المواطنون والمزارعون بأمطار الخير التي شهدتها محافظة الطفيلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مطالبين بإنشاء مزيد من مشروعات الحصاد المائي من آبار تجميعية وبرك زراعية وسدود بهدف استغلال أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار.

 




 

 


 

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