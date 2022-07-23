هل ترحّل الحكومة العطلة الرسمية الى يوم الاحد ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر مطلع صدور قرار بترحيل عطلة يوم السبت 30 تموز الحالي بمناسبة حلول رأس السنة الهجريّة الى يوم الاحد الذي يليه .
واستبعد المصدر اتخاذ مثل هذا القرار ، مشيراً انه قد صدرت بلاغات حكومية سابقة بعطل رسمية يوم السبت ولم يتم ترحيلها الى يوم اخر .
ومن المرجح ان يصدر رئيس الوزراء بلاغاً رسمياً يقضي بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة يوم السبت 30 تموز الحالي بمناسبة حلول رأس السنة الهجريّة .
وتجري العادة بأن يوعز رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة وإعطاءها حقها، وإظهارها بما يليق بها.
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