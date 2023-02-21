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هل يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 21-02-2023 02:22 م

هل يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟.. الإفتاء تجيب

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الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول جواز حج المسلم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه.اضافة اعلان


وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة عبر موقعها الإلكتروني إنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره.

وأضافت أنه روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم سمع رجلا يقول: لبّيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حجّ عن نفسك، ثمّ حجّ عن شبرمة. رواه أبو داود (1811) وصححه ابن حبان.

وأشارت الإفتاء إلى أن الإنسان مطالب بإسقاط الواجبات عن نفسه قبل أن يسقطها عن غيره.

 




 

 


 

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