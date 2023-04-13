هيئة الاعتماد الدولية IEAB تصادق على شهادة المستقلة للانتخاب

الوكيل الإخباري - صادقت هيئة الاعتماد الانتخابي الدولية IEAB ومنظمة الدول الأمريكية OAS، رسميا على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 54001:2019 التي حصلت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك بعد أن خضعت لعملية التدقيق الخارجي التي شملت كافة الإجراءات والعمليات المتعلقة بالمعايير الدولية لنظام إدارة الجودة للإدارات الانتخابية.

اضافة اعلان



كما تم التأكد من استيفاء الهيئة لجميع متطلبات وشروط الحصول على الشهادة بما يتعلق بتقديم الخدمة وتحديد فعالية نظام إدارة الجودة من خلال أدلة موضوعية لها علاقة بالقياس ومراجعة أهداف العمليات الرئيسية وإجراءات ومراحل العملية الانتخابية.



وشمل نطاق عملية التدقيق جميع مراحل العملية الانتخابية، وكيفية تعامل الإدارة مع مخرجات التدقيق حسب المعايير الخاصة لتطبيق النظام المعمول به عالمياً، ومدى مطابقة المعايير المحددة بتحقيق الأهداف وتحديد بعض فرص التطوير والتحسين مما يعكس حيادية ونزاهة وشفافية عمل الهيئة لتعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.



والأردن هو الدولة الأولى خارج حدود أمريكا الجنوبية والسادس عالميا التي تحصل على مثل هذه الشهادة الدولية في مجال الانتخابات.