الطاقة: الأسر التي لم تسجل لن تحصل على دعم الكهرباء

الوكيل الاخباري - قالت الناطقة الرسمية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، الأربعاء، إنّ التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي؛ هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الدعم. اضافة اعلان





وأضافت القاق، أن عدم تسجيل عدادات كهرباء المنازل على الموقع الإلكتروني يعني عدم حصولهم على الدعم بعد 1 نيسان 2022، وهو موعد دخول التعرفة الكهربائية الجديدة حيز التنفيذ بحسب المملكة.



وأشارت، إلى أن العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي 730 ألف عداد من أصل 2 مليون عداد في الأردن.



وأكدت أنه سيتم تطبيق التعرفة المدعومة في القطاع المنزلي على مستحقي الدعم المسجلين على الموقع الإلكتروني اعتبارا من بدء تطبيق التعرفة الكهربائية.



وقدمت الهيئة شرحا توضيحيا لمختلف شرائح التعرفة الجديدة، ومقارنات بين الشرائح المدعومة، والشريحة المستثناة من الدعم بهدف تشجيع المشتركين على المبادرة للتسجيل للحصول على الدعم، مؤكدة أنه سيجري إيقاف العمل بالتعرفــة الحـاليـة في الأول من نيسان المقبل.



وتضمنت التعرفة الجديدة للقطاع المنزلي (تعرفة مدعومة وأخرى غير مدعومة).



وبحسب التعرفة المدعومة، ستكون هناك 3 شرائح وسعر لكل تعرفة، وهي، من 1- 300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ومن 301- 600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط ساعة، وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.



وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة، ستكون هناك شريحتان فقط، وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1 إلى 1000 كيلو واط ساعة 120 فلسا/ كيلو واط ساعة، وأكثر من 1000 كيلو واط ساعة 150 فلسا/ كيلو واط ساعة.



وحول تفاصيل التعرفة المدعومة، تستفيد منها كل عائلة أردنية بما في ذلك الأردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها، ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية، والمكرمة الملكية السامية، وبرنامج الدعم التكميلي، وبرنامج تكافل (1 و2)، بالإضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة، وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، كما تطبق بشكل تلقائي على اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) بصرف النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه.



وتشمل التعرفة المدعومة دعما مباشرا يحصل عليه المشترك تلقائيا إذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (51-200) ك.و.س شهرياً، أو (2) دينار لمن تتراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (201-600) ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية، ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).



أما النوع الثاني من الدعم فسيكون حسب الاستهلاك بالتدرج لشرائح التعرفة التي جرى تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من (1-300) كيلو واط ساعة (50) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن (301-600) كيلو واط ساعة (100) فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من (600) كيلو واط ساعة (200) فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا.



وبحسب الهيئة، فإن استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك، وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم عن (600) كيلو واط ساعة، فسيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى (10) دنانير، وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.



وعن الفئات التي ستطبّق عليها التعرفة غير المدعومة، فإنها تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك)، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية.



وأشارت الهيئة إلى أن المشترِك الذي لديه أكثر من عداد مسجّل باسمه يستفيد منها مستأجرون أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كلّ منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.



وأكدت عدم اشتراط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، وبإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد إذا رغب بذلك، لافتة إلى توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك مجاناً حتى نهاية شهر حزيران 2022.



وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أوضح أن العائلات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي، يمكنها الحصول على أكثر من عداد لوجودها في محافظات مختلفة.



وقال إن الحكومة وللتسهيل على المستفيدين من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي قررت السماح بالحصول على عداد آخر أو أكثر لرب الأسرة من سكان محافظة ويعمل في محافظة أخرى أو أحد أبنائه أو إذا كان أحد الأبناء يدرس في محافظة أخرى ولكن ضمن شروط.



وفيما يتعلق بمالكي أنظمة الطاقة المتجددة، أكد الخرابشة أنه سيتم معاملة مشتركي أنظمة الطاقة المتجددة من أصحاب المشاريع الصغيرة بقدرة 3.6 كيلو واط شهريا أو أقل كما في معاملة الشرائح المدعومة ولكن بدون الخصم (الثابت) على فاتورة الكهرباء.



