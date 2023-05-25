ورشة عمل تبحث تعزيز التعاون السياحي بين الأردن وتونس

الوكيل الاخباري - بحث وكلاء سياحة وسفر أردنيون مع نظرائهم في تونس خلال ورشة عمل مشتركة نظمها الديوان الوطني التونسي للسياحة بالتعاون مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الخميس، آليات تعزيز التعاون السياحي المشترك ما بين البلدين الشقيقين .



وقال المدير المركزي للترويج بالديوان الوطني التونسي لطفي ماني الذي افتتح أعمال الورشة، إن العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين علاقة متجذرة وراسخة بكافة مستوياتها، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي في سياق العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية السياحية وزيادة التبادل والترويج السياحي المشترك.

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