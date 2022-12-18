ورشة في إربد حول الآفاق المستقبلية للحاكمية الرشيدة



الوكيل الاخباري - نظم مركز العالم العربي للتنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان في إربد، اليوم الأحد، ورشة متخصصة بعنوان "الآفاق المستقبلية للحاكمية الرشيدة"، بحضور مشاركين من مختلف الوزارات ومنها الصحة والأوقاف وبلديتي إربد والرمثا، وشباب من مختلف محافظات المملكة.



وقالت مديرة المركز الدكتورة أميرة مصطفى إن الورشة ستستمر مدة يومين، وتأتي ضمن الشراكة المستمرة مع مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية؛ بهدف زيادة الوعي والثقافة لدى جميع أفراد المجتمع المحلي.

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