ورشة في قلعة عجلون حول تطبيقات التكنولوجيا والسياحة المستدامة

الوكيل الاخباري - نظمت دائرة الآثار العامة، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت في قلعة عجلون الأثرية، ورشة حول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ونظريات الألعاب التعليمية الحديثة في خدمة السياحة المستدامة بدعم من الاتحاد الأوروبي.



وقال مدير عام دائرة الآثار الدكتور فادي بلعاوي إن المشروع يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المواقع الأثرية لتعزيز التجربة السياحية من خلال تطبيقات الألعاب الإلكترونية والفيزيائية، وإيجاد تجارب جديدة للسياح، مشيرًا إلى أن هذه التجارب تعطي ميزة تنافسية ضرورية لإبراز جاذبية المواقع السياحية وزيادة فرص التفاعل مع السكان المحليين.

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