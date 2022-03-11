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الجمعة، 11-03-2022 12:59 م

وزارة الأشغال: 36 بلاغا يتعلق بالحالة الجوية لغاية الآن

امن


الوكيل الرخباري - قالت الناطق باسم وزارة الأشغال عروب العبادي، الجمعة، إن الوزارة تعمل ضمن خطة طوارئ متوسطة ويوجد 350 آلية ضمن أسطول وزارة الأشغال موزعة على 98 فريق ميداني مزود بالمعدات اللازمة و مؤهل ومدرب للتعامل مع أي ظرف جوي قد يؤثر على الأردن.

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وأضافت الوزارة في تصريح لـ"المملكة" أن الملاحظات التي تم التعامل معها حتى اللحظة هي ملاحظات اعتيادية في مثل هذه الظروف الجوية.


"بالنسبة للبلاغات وردنا 36 بلاغ حتى الساعة 12 بمختلف محافظات المملكة ، ولم يتم التعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه ، و لا يوجد أي ملاحظة بوجه عام أثرت على سلامة الحركة المرورية أو سلاستها" وفق العبادي .


وبما يخص موضوع اللافتات التي تتعلق بالدعاية الانتخابية قالت العبادي "لدينا في وزارة الأشغال مديرية السلامة المرورية التابعة لإدارة الطرق ومن شأنها التركيز على هذا الموضوع وتقوم فرقنا الميدانية على مدار الساعة بإجراء جولات تفقدية لكل الطرق الواقعة ضمن الاختصاص ليصار لحل أي ملاحظة بشكل فوري ، ولدينا نظام بلاغات الأشغال هو تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية ويستطيع المواطنين من خلال هذا التطبيق تحميل صورة وفيديو و إحداثية الموقع الجغرافي الموجودين به وبمجرد وصول البلاغ يتم التعامل معه.".



 




 

 


 

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