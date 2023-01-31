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الثلاثاء، 31-01-2023 03:07 م

وزارة التنمية تنفي صرف دعم خبز للمواطنين بعام 2023

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

نفى الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس ما يشاع حول صرف بدل دعم خبز للمواطنين بعام2023.

وحذر خريس عبر "الوكيل الاخباري" من روابط وهمية منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي توهم المواطنين بالتسجيل للحصول على دعم الخبز من خلال تسجيل البيانات الشخصية وتوثيق رقم هاتف الضحية لتزويد الموقع الوهمي بكود التحقق.

وأضاف أن هذه المواقع والروابط الوهمية هي احتيالية تهدف إما لاختراق الهواتف أو سرقة البيانات وجاري العمل على متابعتها بالتعاون مع مديرية الامن العام / وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية.

وكانت قد أغلقت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية 35 صفحة ومجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في الشهر الماضي، تنتحل اسم الوزارة وصندوق المعونة الوطنية وبرنامج الدعم النقدي الموحد

ووصل موقع الوكيل الاخباري العديد من التساؤلات حول صرف دعم الخبز للمواطنين خلال هذا العام.

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