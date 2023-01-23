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الإثنين، 23-01-2023 04:18 م

التنمية توقع اتفاقية مع الخدمات الطبية لإلحاق فني علم النفس بمكاتبها في حماية الأسرة والأحداث

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الوكيل الاخباري- وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، اتفاقية مع مديرية الخدمات الطبية الملكية، حول إلحاق فني علم النفس الطبي بمكاتب الخدمة الاجتماعية العاملة فـي أقسـام حماية الأسـرة والأحـداث بمديرية الأمن العام؛ لتلبية الاحتياجات المطلوبة.

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ويأتي توقيع الاتفاقية، تنفيذاً للرؤى الملكية السامية فـي إطار تحقيق العيش الكريم لأبناء المجتمع الأردني، والوصول إلـى بيئة أسرية آمنة وتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين، والـدعم اللازم لإدارة حماية الأسرة والأحداث من قبل مؤسسات الدولة، وانطلاقاً مـن الدور الرائـد الـذي تضطلع به الخدمات الطبية الملكية، بتقديم جميع أنواع الخدمات الطبية بمهنية عالية، والتزاماً منها برسالتها الإنسانية، حيث إن مكاتب الخدمة الاجتماعية العاملة فـي أقسـام حمايـة الأسرة والأحداث بحاجة لتأمينها بفنيي علـم نفـس طبي لتلبية الاحتياجات المطلوبة منها.


وجرى توقيع الاتفاقية من قبل وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، وبموجبها ، يجري إرسال باحثين اجتماعين مؤهلين من الخدمات الطبية إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
وقالت بني مصطفى، إن الوزارة تفتخر كثيراً بتوقيع الاتفاقية مع الخدمات الطبية الملكية، وتشكرها على هذا الدعم الكبير، حيث كان لديها نقص بفني علم النفس الطبي في مكاتب الخدمة الاجتماعية العاملة فـي أقسام حماية الأسرة والأحداث، ونشكر الخدمات الطبية على استجابتها لمطلبنا.
وبينت أن الاتفاقية ستوجد فارقا على الأرض بالخدمات المقدمة في مكاتب الخدمة الاجتماعية، وهي بداية لتعاون مهم ومثمر، خاصة أن الوزارة تتعامل مع الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، والتي تحتاج إلى تكاثف الجهود لحمايتها.

 




 

 


 

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