وزارة الزراعة: اتفاقية لاستكمال أتمتة خدمات تسجيل المبيدات

الوكيل الاخباري-

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رعى وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأربعاء، اتفاقية بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص لاستكمال أتمتة خدمات جديدة خاصة بتسجيل المبيدات بهدف الانتقال نحو الخدمات الحكومية الإلكترونية.وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير وتحديث وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بتسجيل المبيدات، استجابة لتطلعات وزارة الزراعة في تحسين جودة الخدمات وزيادة فعاليتها سعيا إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى المعلومات بشكل أفضل مما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تعزيز الرضا العام،وقال الحنيفات إن هذه الاتفاقية جاءت في إطار الحرص والتأكيد على التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتسهيلاً على الشركات المستوردة للمبيدات والمصانع المحلية المنتجة لتلك المبيدات، مما سينعكس إيجابياً على القطاع الزراعي وخدمة المزارع الأردني.وأضاف أنه "تأتي ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، محور التنظيم والتطوير للقطاع وخاصة في ظل الأتمته التي تتيح الفرصة إلى تقليل الوقت والجهد وتحقيق الجودة والمتابعة المطلوبة وإلى جانب جهود تطوير القطاعات المختلفة وأتمتتها".