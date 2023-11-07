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الثلاثاء، 07-11-2023 11:31 م

وزيرا المياه والتعاون الألماني يفتتحان مركز التوثيق والتوعية المائية

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولز، اليوم الثلاثاء، مركز التوثيق والتوعية المائية في وزارة المياه الممول بمنحة من ألمانيا.

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وقال أبو السعود، إن الهدف من المركز التوثيقي الذي أنشأ بالتعاون مع المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية والتعاون الدولي الألماني، أن يصبح منصة علمية مركزية مستدامة لتوثيق المعارف المتعلقة بالمياه والمياه الجوفية التي جرى بناؤها خلال 60عاما من التعاون الفني، ونشر هذه المعارف من خلال تدريب وتطوير القدرات التكنولوجية، والتواصل مع صناع القرار والوزارات الأخرى والقطاع الأكاديمي.


وأضاف أبو السعود، أن المركز سيعمل من خلال المكتبة المادية والرقمية على جمع الدراسات والبيانات والخرائط والنماذج المتعلقة بمواضيع المياه وتوفير سهولة الوصول إليها عبر الإنترنت مستقبلا للباحثين المتخصصين في مجال المياه وصناع القرار والمانحين ما سيعزز الطلب على المعلومات الموثقة المتعلقة بمواضيع المياه.


يشار الى أن إنشاء مركز التوثيق والتوعية المائية جاء في إطار مشروع إدارة موارد المياه الجوفية في الأردن، الممول من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية للأعوام 2021 و2024، ويدعم المشروع جهود الأردن في تقييم وإدارة موارد المياه الجوفية المتبقية في المملكة، إذ يعمل فريق المشروع بشكل وثيق مع وزارة المياه والري وسلطة المياه وشركات المياه: مياهنا، واليرموك، والعقبة.

 




 

 


 

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