وزير الأشغال يوجه بالاستعداد للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة

الوكيل الإخباري

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- اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس "أحمد ماهر" أبو السمن، اليوم الأحد، على استعدادات غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة المرافقة لفصل الشتاء.وأكد أبو السمن، ضرورة ازالة أي عوائق على الطرق الرئيسية والفرعية خلال الظروف الجوية المرافقة لفصل الشتاء بشكل فوري، خصوصًا الطرق المؤدية للمرافق الحيوية، مشددًا على ضرورة تحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر بأي حالة جوية واتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة والتي تشمل تثبيت آليات وكوادر فيها؛ لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.وشدد على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع الشركاء كافة في القطاعين العام والخاص لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وحل أي معالجة بشكل فوري، داعيا كوادر الوزارة إلى اسناد اي جهة لمعالجة اي ملاحظة حتى وان كانت خارج الاختصاص في الظروف الجوية.وأشار إلى ضرورة بث الرسائل التوعوية والتحذيرية حول حالة الطرق في المملكة من خلال وحدة اعلام الوزارة، والمستجدات عليها، مشيدًا بتعاون وسائل الأعلام الشريك الاستراتيجي للوزارة لنقل رسائلها للمواطنين.واستمع أبو السمن إلى ايجاز مفصل من المعنيين في الوزارة حول الية استقبال بلاغات المواطنين، والتعامل معها بشكل فوري، خلال تمرين وهمي يحاكي تأثر المملكة بحالات جوية حيث يتم استقبالها من خلال ارقام هواتف غرفة الطوارئ المركزية أو غرف الطوارئ في المديريات والمكاتب التابعة لها بمختلف محافظات المملكة، والمنشورة على منصات الوزارة، أو من خلال تطبيق بلاغات الاشغال.كما تم التأكد من جاهزية وسائل الاتصال وغرف العمليات، وآليات الوزارة الموزعة على مختلف مناطق المملكة.يذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان قامت بالاشتراك بإعداد الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة الأحوال غير الاعتيادية تحت مظلة المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وبالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.