وزير الأوقاف يفتتح الدورة 44 لشرح مضامين رسالة عمّان

الوكيل الاخباري - أكّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، دور رسالة عمّان في بيان صورة ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، القائمة على العدل والإحسان والتسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب والانغلاق .



جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الخميس، أعمال الدورة العلمية الدولية الرابعة والأربعين، لشرح مضامين رسالة عمّان، بمشاركة 70 مشاركاً، يُمثِّلون 24 دولة شقيقة وصديقة، إضافةً لعدد من الأئمة والوعاظ من الوزارة وإفتاء القوات المسلحة - الجيش العربي- والأمن العام، في معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم.



وقال الخلايلة، إن الاردن أخذ على عاتقه إظهار رسالة الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف المتشدد، بعد الحملات الشعواء التي تعرّض لها الدين الحنيف وأبناؤه بقصد تشويه صورته الناصعة، ولذلك انطلقت رسالة عمّان عام 2004 ،وبمباركة كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ، مشيرا الى جوهر الرسالة في دحض الافتراءات والاتهامات التي وجّهت إلى الإسلام.

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