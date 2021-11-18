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الخميس، 18-11-2021 04:39 م

وزير الاستثمار: الحكومة داعم رئيسي للمشاريع الحيوية في مجال أمن التزود بالطاقة

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  الوكيل الاخباري - أكد وزير الاستثمار، المهندس خيري عمرو، أهمية استراتيجية شركة مصفاة البترول الأردنية ومشروع التوسعة الرابع الذي تنوي تنفيذه.

ولفت الوزير عمرو، خلال زيارته لموقع الشركة في الزرقاء اليوم الخميس، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالكريم العلاوين، إلى أن هذا المشروع الحيوي يعزز من آمن التزود بالطاقة، مؤكدا دعم الحكومة للمشاريع الحيوية التي تساهم في تطوير البنية التحتية وتقديم منتجات صناعية ذات أولوية كالمشتقات النفطية.

وبين أن المصفاة صرح تنموي ساهم في نمو الاقتصاد الوطني، ولعب دورا رئيسيا برفع تنافسية الإنتاج بشكل أكبر، مؤكدا أن المصفاة شركة وطنية يجب دعمها بالسبل كافة.

وشدد على أهمية دور شركة مصفاة البترول الأردنية بتلبية متطلبات السوق المحلية من خلال الأنشطة التي تقوم بها.

واطلع الوزير على المراحل التي تقوم بها الشركة لتنفيذ المشروع، بالإضافة للخطط التشغيلية التي تشرف الشركة عليها حاليا.

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