وزير الاوقاف يكشف شروط التسجيل في الحج هذا العام

الوكيل الاخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أن عدد المتقدمين للحج هذا العام بلغ 3 آلاف حتى اللحظة، بعد فتح التسجيل الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقال الخلايلة، عبر التلفزيون الأردني، أن موسم حج هذا العام بدون قيود بشرط جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد الحجاج الأردنيين 8 آلاف حاج للموسم الحالي.



ولفت إلى أن الوزارة اشترطت دفع 200 دينار عند تقديم الطلب ولكنها مستردة في حال لم يحالف الحظ للمتقدم، مؤكدا أن الوزارة لا تأخذ أية أموال على عملية التقديم.



ويشار إلى أن التسجيل سيبقى مفتوحا حتى الساعة 10 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 شباط.



ويشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكونوا من مواليد 31/12/1960 فما دون للمسجل/ المسجله الكبير في السن ،ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.

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