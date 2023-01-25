الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء العراقي: خطوة تنفيذية الشهر المقبل لخط نفط البصرة - العقبة

فعاليات نيابية وشعبية في بني عبيد تطالب باستحداث بلدية للواء

الملك يبحث مع أمير قطر فرص توسيع التعاون الثنائي

وزير الاوقاف يكشف شروط التسجيل في الحج هذا العام

التوجيهية لإعداد استراتيجية الموارد البشرية بالخدمة المدنية تباشر أعمالها

منخفضات جوية وامطار غزيرة في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

الامن العام : ضبط 9 تجار مخدرات خلال 48 ساعة - صور

وزير الصناعة : رفع الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية لمجلس الوزراء الشهر المقبل

الملك يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

بحث تعزيز التعاون بين نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين

الأربعاء، 25-01-2023 09:23 م

وزير الاوقاف يكشف شروط التسجيل في الحج هذا العام

1202324125540524016252


الوكيل الاخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أن عدد المتقدمين للحج هذا العام بلغ 3 آلاف حتى اللحظة، بعد فتح التسجيل الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقال الخلايلة، عبر التلفزيون الأردني، أن موسم حج هذا العام بدون قيود بشرط جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد الحجاج الأردنيين 8 آلاف حاج للموسم الحالي.

ولفت إلى أن الوزارة اشترطت دفع 200 دينار عند تقديم الطلب ولكنها مستردة في حال لم يحالف الحظ للمتقدم، مؤكدا أن الوزارة لا تأخذ أية أموال على عملية التقديم.

ويشار إلى أن التسجيل سيبقى مفتوحا حتى الساعة 10 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 شباط.

ويشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكونوا من مواليد 31/12/1960 فما دون للمسجل/ المسجله الكبير في السن ،ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

رئيس الوزراء العراقي: خطوة تنفيذية الشهر المقبل لخط نفط البصرة - العقبة

9202227162835928215515

فعاليات نيابية وشعبية في بني عبيد تطالب باستحداث بلدية للواء

4

الملك يبحث مع أمير قطر فرص توسيع التعاون الثنائي

1202310205520700612008

التوجيهية لإعداد استراتيجية الموارد البشرية بالخدمة المدنية تباشر أعمالها

الأمن العام

الامن العام : ضبط 9 تجار مخدرات خلال 48 ساعة - صور

مبنى رئاسة الوزراء

وزير الصناعة : رفع الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية لمجلس الوزراء الشهر المقبل

أخبار متعلقة
1220222922461250973917

مذكرة تفاهم بين "آل البيت و"الحضارة الإسلامية في أوزبكستان"

1202324121316330285652

الأوقاف : حجاج الأردن يمكنهم تأدية الفريضة ضمن ثلاث فئات

120231822452568804667

وزير الأوقاف الخلايلة يوجه رسالة إلى الأردنيين

120231822452568804667

وزارة الأوقاف تدين حرق المصحف الشريف في السويد

12202216161144944598050

ترفيع موظفين في وزارة الأوقاف - أسماء

1202313223755602476549

الخلايلة يوقع اتفاقية ترتيبات موسم حج لهذا العام مع وزير الحج السعودي