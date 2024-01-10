وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أنه يجري حاليا تطوير مناهج: اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والمهارات الرقمية، واللغة الإنجليزية.



وأضاف محافظة، خلال مناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لعام 2024، إن عدد طلاب التدريب المهني بلغ 18 ألف طالب، مشيرا إلى نية الوزارة التوسع في إنشاء مراكز تدريب مهني جديدة بمختلف مناطق المملكة.



وأضاف أن الوزارة بدأت بتغيير خططها للتوسع بالتعليم المهني، إذ أنشأت 6 مدارس مهنية، مشيرًا الى وجود منحة إماراتية لبناء وتجهيز 5 أخرى.



وحول أعداد المعلمين على كوادر الوزارة، أشار محافظة إلى أن 96 ألف معلم على جدول التشكيلات، و 20 ألفا ضمن جداول التعليم الإضافي، لا سيما أن عدد الطلاب السوريين في المدارس بلغ نحو 163 ألفا ما نسبته 10 بالمئة من نسبة الطلاب بالمدارس.



وأشار إلى التعاقد مع 4 جامعات رسمية لتدريب المعلمين قبل التحاقهم بالخدمة، مؤكدًا التحاق 250 معلما العام السابق.

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