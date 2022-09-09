وزير الخارجية: عودة أردنيين أوقفوا في كينيا لمخالفتهم القوانين الجمعة

الوكيل الاخباري - يصل مساء الجمعة، أردنيون ألقي القبض عليهم في كينيا؛ لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات فيها، وفقا لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي.

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وقال الصفدي على تويتر، الخميس، إنّ "الوزارة عملت على إعادتهم إلى الأردن، و سيغادرون فجر الجمعة إلى عمّان عبر العاصمة المصرية القاهرة ليصلوا مساء الغد".



وكان الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، قد قال الأربعاء، إنّ الوزارة تتابع المعلومات عن إلقاء القبض على أردنيين مع السلطات الكينية من خلال السفارة الأردنية في نيروبي.



وأضاف أن "الأشخاص متهمون بمخالفة الأنظمة والتعليمات الكينية، وتتابع مع السلطات للوقوف على التفاصيل".