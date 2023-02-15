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الأربعاء، 15-02-2023 09:08 م

وزير الخارجية من أنقرة: مصابنا واحد ونقف مع أشقائنا بكل إمكاناتنا

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، من العاصمة التركية أنقرة، إن مصابنا واحد ونقف مع أشقائنا بكل إمكاناتنا لمعالجة تبعات الزلزال وندرك حجم الصعوبات التي نتجت عنه.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أكد الصفدي أن المستشفى الميداني الأردني سيستمر حتى آخر لحظة وهذا أقل ما يمكن تقديمه لدولة شقيقة، مشيرا إلى أن العمل مستمر لتحديد مصير المفقودينِ الأردنيين.

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