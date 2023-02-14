مصدر: سيتم مراعاة معادلة الشهادات الجامعية للطلبة الأردنيين في تركيا

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مصدر مطلع إنه سيتم الأخذ بعين الإعتبار معادلة شهادات الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات التركية، بعد قرار السلطات التركية تحويل التعليم عن بعد حتى اشعار اخر، اثر الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

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وبين المصدر، لـ " الوكيل الإخباري" أن قرار السلطات التركية جاء بسبب ظرف طارئ، وهو ما سوف تراعيه لجنة معادلة الشهادات بشأن الطلبة الأردنيين الدارسين بالجامعات هناك.



وأعلن مجلس التعليم العالي التركي الخميس الماضي، أنه لن تفتح الجامعات في تركيا أبوابها حتى إشعار آخر بسبب الزلزال الذي ضرب 10 مقاطعات، وسيتم تحويل التعليم عن بعد، حيث سيتم استخدام السكنات في الجامعات التركية لايواء المشردين جراء الزلزال.