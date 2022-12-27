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الثلاثاء، 27-12-2022 05:02 م

وزير الداخلية : الاعتداءات طالت السيارات الخاصة

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الوكيل الاخباري - استعرض وزير الداخلية مازن الفراية الجهود التي قامت بها الحكومة والأجهزة المختصة في مواجهة الظروف التي نتجت عن الإضراب وفي مقدمتها الجهود الأمنية لحماية الطرق من المعتدين عليها.

وقال الفراية خلال جلسة النواب الثلاثاء، إن تلك الاعتداءات طالت ليس فقط الشاحنات والحافلات بل تعدتها إلى الاعتداء على السيارات الخاصة أيضاً.

وأضاف، إن الجهود انصبت كذلك على تأمين المواد الاستراتيجية كالقمح والشعير والمواد الغذائية من ميناء العقبة الذي شهد تكدساً للبضائع.

واستعرض وزير الداخلية كذلك الجهود في مواجهة الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة والطرق وعلى رجال الأمن العام.

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