وزير الزراعة : هذا هو سبب ارتفاع سعر الليمون في الأسواق



الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، إن فتح باب استيراد الليمون من عدة دول اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، يأتي للحفاظ على توفر الليمون خلال الأيام المقبلة بالجودة والكمية المناسبة، مشيرا إلى أن ارتفاع سعره خلال الفترة الحالية جاء نتيجة انخفاض إنتاجية السوق المحلي من الليمون.



ودعا الحنيفات الراغبين بالاستيراد إلى التقدم بطلبات الاستيراد من خلال الخدمة الإلكترونية أو عبر خدمة الجمهور في مبنى الوزارة، مبينا أن الأردن فتح باب استيراد الليمون من عدة دول وستكون نسبة الاستيراد الأكبر من دولة فلسطين.

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