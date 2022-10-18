وزير السياحة يزور جناح الأردن المشارك بمعرض سيال باريس

الوكيل الإخباري - زار وزير السياحة والآثار نايف الفايز الجناح الأردني المشارك بمعرض سيال باريس للصناعات الغذائية الذي افتتح أعماله السبت الماضي، بالعاصمة باريس.

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وحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، التي تنظم المشاركة الأردنية، جال الوزير الفايز يرافقه سفير المملكة في فرنسا مكرم القيسي في أجنحة الشركات الأردنية المشاركة بالمعارض التي تضم قطاعات تعمل بصناعات غذائية متنوعة.



وأشاد الفايز بالصناعة الأردنية والجودة العالية التي وصلت إليها، مؤكدا أهمية دعمها وزيادة صادرات منتجاتها في تحفيز وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.



ويشارك بالجناح الأردني المقام على مساحة 150 مترا مربعا، 11 شركة متخصصة بقطاعات الحلويات والشوكولاتة والبهارات والمكسرات والمشروبات.