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السبت، 05-11-2022 03:44 م

وزير الشباب يهنئ بإنجازات سباحي نادي مدينة الأمير حمزة

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الوكيل الإخباري - هنأ وزير الشباب محمد النابلسي سباحي فريق نادي مدينة الأمير حمزة للشباب بمناسبة حصولهم على ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية وتسجيل أرقام أردنية جديدة في بطولة كأس العالم لسباحة الزعانف للأندية التي أقيمت مؤخرا في بولندا.

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ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، أكد النابلسي خلال لقائه أعضاء الفريق بحضور مدير مدينة الأمير حمزة للشباب أحمد الحسن والمدير الفني للفريق احمد العكوش ومسؤول النشاط الرياضي في النادي أحمد الحوامدة على حرص الوزارة لدعم النادي والفريق بما يضمن مواصلة الإنجاز والعطاء.


وجاءت نتائج الفريق في البطولة عن طريق السباح سري الحرازنة باحرازه ذهبية سباق 400 متر (مونو) إلى جانب تسجيل رقم أردني جديد بزمن 3.10.39 دقيقة، كما حصل الحرازنة على فضية سباق 200 م (مونو) ضمن فئة الناشئين، إضافة الى تسجيل رقم اردني جديد بزمن 1.26.60 دقيقة، كما احرز فضية سباق 800 متر (مونو) في مستهل مشوار الفريق في البطولة.


وتوج الحرازنة كأول وأفضل لاعب ناشئ على مستوى العالم بعد تسجيل أعلى مجموع نقاط خلال مشاركته بأربع جولات من أصل ستة جولات ضمن منافسات البطولة.


فيما حصد السباح محمود السوالمة الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فردي، مسجلا كذلك رقما أردنيا جديدا بزمن 44.98 ثانية، وذهبية أخرى بسباق 50 مترا فرديا.


وأحرز السباح محمد عبدالله الميدالية الفضية في سباق 100 متر غوص تحت الماء وهي أول ميدالية له على الصعيد العالمي بفئة العموم وتسجيل رقم أردني جديد بزمن 37.34 ثانية، وحصد كذلك الميدالية البرونزية بسباق 50 م (مونو).

 




 

 


 

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