الإثنين 28-08-2023
الوكيل الاخباري

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

وزير الصحة يؤكد ضرورة البدء بحظر التدخين في الأماكن العامة

العقيد المتقاعد سميح القرعان في ذمة الله

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة ابو حماد

مذكرتان لتعزيز التعاون بين "الهاشمية" وشركتين صناعيتين

أطعمة صحية يمكن أن تعرضك لخطر أمراض "قاتلة"

بزمن قياسي.. وزارة التنمية تستجيب لمناشدة نشرها الوكيل الاخباري

مديرية شباب المفرق تنفذ نشاطات توعوية

الجزائر.. إصابة 33 شخصا في اصطدام تسلسلي لـ 12 سيارة و7 شاحنات وحافلة

وزير التربية يكشف عن اجراءات بالمدارس اعتباراً من الفصل الحالي

الإثنين، 28-08-2023 08:04 م

وزير الصحة يؤكد ضرورة البدء بحظر التدخين في الأماكن العامة

820234123117801716710


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، الاثنين، إن التدخين بوابة للعديد من الممارسات السلوكية الخاطئة ومنها الإدمان على المخدرات، والتي بدأ الأردن يحاربه بشكل كبير.

وأكد ، ضرورة البدء بحظر التدخين في الأماكن العامة وفي المؤسسات والمدارس والجامعات لتخليص الأطفال من هذا الخطر.

وأوضح أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة جدا، وهذا الموضوع خط أحمر لا يجوز الاستمرار فيه بهذا النهج، الذي يؤدي إلى حصول جائحة من الأمراض غير السارية، إذا "لم نأخذ حذرنا وننفذ الاستراتيجيات الأساسية المعمول بها دوليا لمكافحة انتشار التبغ".

وأوضح أن الاستراتيجيات موضوعة عالميا ولا توجد حاجة إلى اختراع مواد جديدة، في الأردن يوجد قانون الصحة العامة الذي يتضمن كل البنود التشريعية والرقابية والعقوبات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة ابو حماد

8202313113350627249557

مذكرتان لتعزيز التعاون بين "الهاشمية" وشركتين صناعيتين

464255

بزمن قياسي.. وزارة التنمية تستجيب لمناشدة نشرها الوكيل الاخباري

285253_18_1656009601

مديرية شباب المفرق تنفذ نشاطات توعوية

مدرسة

وزير التربية يكشف عن اجراءات بالمدارس اعتباراً من الفصل الحالي

64ec9108dd4cd

التعليم العالي تقرر تمديد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات

أخبار متعلقة
cc8498c9-منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

محاضرة توعوية في إربد عن آفة المخدرات ومخاطرها

hwadth-syr

الأمن: وفاة أكثر من 500 شخص سنوياً بسبب أخطاء يمكن تجاوزها أثناء قيادة المركبات

283509_5_1588493980

كيف وقع أكبر تاجر مخدرات في إقليم الجنوب بقبضة الأمن؟

WhatsApp Image 2023-08-15 at 10.50.24 AM

الفراية: المخدرات دافع أساسي للجريمة

7202317123132760527218

وزير الداخلية : هذا ما ضبطته الأجهزة الأمنية الاردنية داخل البطيخ !

yyy

اختتام دورة لأعوان مكافحة المخدرات