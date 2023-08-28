وزير الصحة يؤكد ضرورة البدء بحظر التدخين في الأماكن العامة

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، الاثنين، إن التدخين بوابة للعديد من الممارسات السلوكية الخاطئة ومنها الإدمان على المخدرات، والتي بدأ الأردن يحاربه بشكل كبير.



وأكد ، ضرورة البدء بحظر التدخين في الأماكن العامة وفي المؤسسات والمدارس والجامعات لتخليص الأطفال من هذا الخطر.



وأوضح أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة جدا، وهذا الموضوع خط أحمر لا يجوز الاستمرار فيه بهذا النهج، الذي يؤدي إلى حصول جائحة من الأمراض غير السارية، إذا "لم نأخذ حذرنا وننفذ الاستراتيجيات الأساسية المعمول بها دوليا لمكافحة انتشار التبغ".



وأوضح أن الاستراتيجيات موضوعة عالميا ولا توجد حاجة إلى اختراع مواد جديدة، في الأردن يوجد قانون الصحة العامة الذي يتضمن كل البنود التشريعية والرقابية والعقوبات.

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