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الخميس، 17-08-2023 11:05 م

كيف وقع أكبر تاجر مخدرات في إقليم الجنوب بقبضة الأمن؟

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية داهمت قبل قليل مطلوب مصنف بالخطر جداً والمسلح في إحدى مناطق البادية الجنوبية بعد تحديد مكان وجوده .اضافة اعلان


وأضاف أنّ المطلوب متوارٍ عن الأنظار منذ مدّة طويلة وبحقه عدة طلبات أمنية بقضايا مخدرات إضافة إلى حكم غيابي بالسجن 15 عاما على إثر ضبط نصف مليون حبة مخدرة تعود له في قضية سابقة ويصنف بأكثر تجّار المخدرات نشاطاً ضمن اقليم الجنوب والبادية الجنوبية.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من ادارة مكافحة المخدرات كان قد تولى منذ أسابيع متابعة ذلك المطلوب وجمع المعلومات حوله لحين تحديد مكانه اليوم ومداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري .

 




 

 


 

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