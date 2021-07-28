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الأربعاء، 28-07-2021 11:29 ص

وزير الصحة يبحث التعاون مع وحدة الأبحاث الطبية الأميركية

فراس


الوكيل الإخباري - بحث وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مع قائد وحدة الأبحاث الطبية بالبحرية الأميركية (نامرو-3) لفرع القاهرة الدكتور صموئيل ليفين، التعاون في مجالات الأمراض السارية والمعدية، ورصد مقاومة الميكروبات الحيوية والأمراض المنقولة بالحشرات والتسلسل الجيني لبعض الأمراض المستجدة.

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وأكد الدكتور الهواري أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، مثمنا دور الوحدة في المساهمة برفع جاهزية مختبرات الوزارة في مجال التشخيص ورصد الأمراض السارية.


واتفق الجانبان على تمديد التعاون المشترك لمدة خمس سنوات إضافية في مجالات برامج الرصد للأمراض التنفسية الحادة والأمراض التنفسية شبيهة الأنفلونزا وأمراض عدوى المستشفيات و الأمراض المنقولة من خلال النواقل، وكذلك مراقبة البكتيريا للمضادات الحيوية وبرامج رصد الأمراض المعدية الأخرى.


يذكر أن برامج رصد الأمراض التنفسية بدأت منذ عام 2006 بالتعاون المشترك بين الطرفين ما أثمر عن انشاء قاعدة بيانات لتحديد بداية ونهاية موسم الانفلونزا والفيروسات الأخرى المسببة للإصابة بالالتهابات التنفسية الحادة.


 




 

 


 

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